Oggi in tv domenica 10 maggio, Linea Verde, su Rai1, in gita ai Castelli Romani

"Gita fuori porta", una giornata da passare all'aperto, nel verde delle campagne che circondavano la città. È quel sapore che “Linea Verde”, nella puntata in ondao ggi domenica 10 maggio alle 12.20 su Rai1, ripropone con Beppe Convertini e Ingrid Muccitelli che racconteranno una gita fuori porta come si faceva un tempo ai Castelli Romani. Così facendo i conduttori daranno voce ai produttori dei Castelli, ma alla fine riusciranno anche loro ad assaporare un po' di scampagnata "perché quando non puoi andare in gita è la gita che viene da te!".

A Potenza si continuerà a seguire Peppone e la sua famiglia nella sua casa e soprattutto nella sua cucina, in quella che è divenuta un po' una sit-com da seguire ai tempi del blocco degli spostamenti.