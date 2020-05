Stasera in tv, 10 maggio, riecco "Live non è la d'Urso". Mistero sulla presenza di Marco Carta

Stasera in tv, 10 maggio, va in onda "Live Non è la d'Urso" (ore 21,20 su Canale 5). Durante le prove della puntata Barbara D’Urso ha festeggiato il compleanno con tutta la sua squadra, dal regista ai cameram e le donne delle pulizie. Grande attesa per gli ospiti, rimasti top secret ma nelle storie su Instagram la conduttrice ha ironizzato sul polverone alzato da Striscia la Notizia sulla bugia riguardo il mancato collegamento domenica scorsa con Marco Carta (clicca qui). Il cantante sardo però è atteso come ospite nella puntata di stasera.

