"Un giorno in Pretura" affronta la scomparsa di Gloria Rosboch. Appuntamento in tv in prima serata su Rai3

Un caso di quattro anni fa per "Un giorno in Pretura", in tv domenica 10 maggio (ore 21,20) su Rai 3.

Era il 13 gennaio del 2016 quando Gloria Rosboch, professoressa di francese della provincia di Ivrea, si allontanò da casa, con la scusa di una riunione scolastica, per non farvi più ritorno. I parenti e gli amici la cercarono disperatamente senza alcun risultato, fino a che le indagini condussero alla figura di Roberto Obert, un uomo di cinquantacinque anni, che fece ritrovare il corpo della donna e accusò, come ideatore del delitto, un diciannovenne ex studente della professoressa, Gabriele de Filippi, con il quale la donna aveva una relazione sentimentale.

