A Sua Immagine su Rai1 domenica 10 maggio 2020: trasmissione dedicata alla Madonna di Fatima

Sarà dedicata alla Madonna di Fatima la puntata di “A Sua Immagine”, in onda domenica 10 maggio alle 10.30 su Rai1. Tredici maggio 1917. Tre pastorelli, poco più che bambini, ricevono a Fatima, in Portogallo, l’apparizione della Madonna. È l’inizio di una pagina di storia straordinaria che ancora oggi parla al cuore dell’Umanità sofferente, smarrita per il coronavirus.

Lorena Bianchetti ne parlerà con Sua Eminenza il Cardinale Angelo Comastri, vicario generale di Sua Santità per la Città del Vaticano, che accompagnò Papa Giovanni Paolo II a Fatima nel 2000, in occasione della beatificazione dei due pastorelli e che tutti i giorni sta recitando il Rosario per portare conforto a chi soffre per il virus. Con Padre Luciano Lotti si racconterà del rapporto di Padre Pio con la Madonna di Fatima e in particolare dell’episodio che lo coinvolse nel 1959.

Nella seconda parte la testimonianza di Fabio Salvatore, in lotta da anni con la malattia, che proprio a Fatima ha ricevuto la conversione del cuore e una nuova vita di luce.

Come di consueto, alle 10.55, dopo il notiziario di “A Sua Immagine” con Paolo Balduzzi, la linea passerà alla Santa Messa, sempre in diretta su Rai1: la celebrazione eucaristica verrà trasmessa dalla Basilica di Santa Maria in Montesanto in Roma. Regia di Simone Chiappetta, commento di Elena Bolasco.

Alle 12.00 sarà trasmesso, come ogni domenica, il Regina Caeli recitato da Papa Francesco dalla Biblioteca del Palazzo Apostolico in Vaticano.