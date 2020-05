Marco Carta contro Barbara d'Urso, fuori onda di fuoco svelato da Striscia la Notizia. Il video

Striscia La Notizia, nella puntata di venerdì 8 maggio, ha mostrato un fuori onda destinato a far discutere e che riguarda Live - Non è la d'Urso, andata in onda domenica 3 maggio scorso.

Barbara D'Urso aveva annunciato un collegamento con il cantante sardo Marco Carta. L'intervento dell'ex vincitore di Amici salta perché, quest'ultimo, avrebbe perso l'aereo per Milano dichiara la conduttrice. La realtà è un'altra e la svela il fuori onda del tg satirico: la D'Urso parla con uno degli autori e spiega di non aver più tempo per il collegamento. "Dico che doveva venire qua ma non è riuscito ad arrivare con l’aereo" dice a un autore la D’Urso. Furiosa la reazione di Carta: "Mi dà il doppio… La serata l’ho passata qui… deficiente. Io sono seduto qui dalle dieci. Me lo potevate dire anche un’ora fa. A me questo atteggiamento non mi piace. Io non ho perso il volo adesso, basta dire che non c’è stato spazio piuttosto, prenditi le responsabilità".

