Stasera in tv 9 maggio torna "Aspettando le parole" su Rai 3. Gramellini intervista il vescovo di Bergamo

Coronavirus, Napoli: sequestrate mascherine per bimbi non a norma

Napoli, 9 mag. (askanews) - Circa 900 mascherine per bambini non a norma e con loghi contraffatti sono state sequestrate dal Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli. Le mascherine, messe in vendita in un negozio della città a 5 euro ciascuna, avevano loghi contraffatti di famosi personaggi dei videogiochi e serie televisive e non erano a norma dal punto di vista sanitario, quinid ...