Favino vince il David di Donatello: la moglie irrompe in diretta e lo bacia appassionatamente. Il video

Amendola a studenti: Schengen non sparirà mai, valore fondante Ue

Milano, 9 mag. (askanews) - "Schengen non scomparirà mai. È come l Erasmus, è uno dei valori fondanti dell Unione Europea". Con queste parole il Ministro per gli Affari Europei Vincenzo Amendola ha rassicurato un gruppo di liceali milanesi preoccupati per il futuro della mobilità tra i Paesi dell Unione. Gli studenti di "Scuola Europa" e dell IISS per il commercio e il turismo "Marignoni-Polo", ...