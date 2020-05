Stasera in tv 9 maggio il film "Gangs of New York" con Leo Di Caprio e Cameron Diaz. Va in onda su Rai Movie

Stasera in tv, 9 maggio, va in onda il film "Gangs of New York". Pellicola del 2002, fu candidato a dieci premi Oscar. L'appuntamento è su Rai Movie (ore 23). La regia è di Martin Scorsese, cast stellare con Leonardo Di Caprio, Daniel Day-Lewis, Cameron Diaz e Jim Broadbent.

La trama: a New York, seconda metà del XIX secolo: americani e immigrati irlandesi si combattono per spartirsi il territorio e la gestione degli affari illeciti. In particolare la sfida è tra i "Conigli Morti", guidati dal giovane Amsterdam Vallon, e i "Nativi", capitanati dallo spietato Bill Poole detto "il Macellaio". Lo scontro si fa sempre è feroce per il predominio sulla città.

