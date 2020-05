Alchimista di Uomini e Donne, nuovi indizi e indiscrezioni sull'identità dopo l'incontro con Giovanna Abate

Chi è il corteggiatore di Giovanna Abate? Chi è l'Alchimista di Uomini e Donne? Chi si nasconde dietro la maschera? Dopo la puntata di Canale 5 di oggi pomeriggio, venerdì 8 maggio 2020, arrivano nuovi indizi. I due continueranno a conoscersi con la tronista che ha deciso di ascoltare la canzone di Ligabue, Almeno credo, che il ragazzo le aveva dedicato, prima di entrare in studio.

I capelli si sono intravisti, sembrano essere abbastanza lunghi, e si è vista anche la barba, che Maria De Filippi ha precisato non essere foltissima. Giovanna ha notato un neo sul collo e la De Filippi ha aggiunto pure che il ragazzo è abbronzato. Fanpage rivela che tutto farebbe pensare che Alchimista sia un certo Davide: il ragazzo in questione ha gli stessi tatuaggi di Alchimista – il segno zodiacale della Bilancia sull’indice sinistro e una corona di alloro con scritto al centro Carpe Diem sulla mano destra -; per di più sia Alchimista sia Davide hanno lavorato a Formentera. Finora in tanti hanno smentito di essere il famoso corteggiatore di Giovanna, come lo stesso Alessandro Graziani.