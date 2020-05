Stasera in tv 8 maggio: Propaganda Live, ospiti Giovanna Botteri, Corrado Guzzanti e Vincenzo Salemme

Wwf lancia la campagna di adozione "Cuore di mamma"

Roma, 8 mag. (askanews) - Festa della mamma anche per il mondo animale. Solitarie, in coppia, o in società, ecco le mamme più premurose del mondo animale. E per la festa della mamma, il Wwf lancia la campagna di adozione "Cuore di Mamma", attraverso cui è possibile adottare una mamma con il proprio cucciolo di una specie a scelta tra Orango, Orso Polare e Panda. Gli oranghi, ad esempio, in natura ...