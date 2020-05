Uomini e Donne, Giovanna incontra l'Alchimista: tutti col fiato sospeso per capire chi c'è dietro la maschera

A Uomini e Donne pomeriggio in studio con il misterioso Alchimista nel programma di Maria De Filippi di venerdì 8 maggio. Neanche questa volta l’Alchimista ha deciso di togliere la maschera.

Il ragazzo è entrato nello studio del programma di Canale 5 per leggere a Giovanna Abate delle parole scritte per lei, in cui ammette di essere davvero preso. Gianni Sperti domanda quando finalmente toglierà la maschera e mostrerà il suo volto. “È una cosa che voglio fare in un momento che sia speciale, un momento che sia forte. Prima ho delle cose che voglio farle vedere della mia vita, da condividere con lei. Alla fine siamo un ragazzo e una ragazza che si stanno conoscendo in un modo molto particolare che mai più mi ricapiterà nella vita”.

