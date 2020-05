Uomini e Donne, la rivelazione su chi è l'Alchimista ma qualcosa sembra non tornare

Ci si domanda chi è l’Alchimista di Uomini e Donne. Si tratterebbe, secondo molti telespettatori, di Alessandro Graziani. E' fra i corteggiatori di Giovanna. Secondo le anticipazioni fornite da Witty Tv, sarà proprio quella in onda oggi la puntata del seguitissimo programma Mediaset, nel quale Giovanna scoprirà la vera identità del suo corteggiatore.

Per approfondire leggi anche: Al posto del professore c'è l'Alchimista

C'è un però: Alessandro ha rivelato a tutti di non essere lui, come in tanti continuano a sospettare, l’Alchimista. “Non uso questi mezzucci, a me piace guardare in faccia non nascondermi”, specifica nelle stories di Instagram.