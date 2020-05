"Detto Fatto" su Rai 2, tornano i tutorial con Bianca Guaccero: abiti, fitness, capelli e non solo

Torna, da lunedì 11 maggio, tutti i pomeriggi alle 14, il programma di tutorial per eccellenza: Detto Fatto, lo show di Rai2, condotto da Bianca Guaccero, prodotto in collaborazione con EndemolShine Italy.

Ogni giorno, nel corso delle puntate, verranno proposti tanti tutorial utili per il pubblico, con molti spazi interessanti e coinvolgenti anche per i bambini e i ragazzi. Alcuni tutor della grande famiglia di Detto Fatto saranno presenti in studio, altri si collegheranno da casa così come diversi ospiti vip, protagonisti anche loro di alcuni tutorial. Mentre, nel rispetto di tutte le regole e le indicazioni di questo periodo, Bianca Guaccero sarà in studio con i suoi compagni del cast fisso, Carla Gozzi, Jonathan Kahanian e Gianpaolo Gambi che proporranno le loro rubriche, adattandole al periodo che stiamo vivendo.

Carla Gozzi inaugurerà la rubrica “La sfida degli armadi”, durante la quale si collegherà con alcune telespettatrici che giocheranno a comporre l’outfit più giusto per una determinata occasione con i capi che hanno nei loro armadi e darà loro i suoi preziosi consigli.

Jonathan riproporrà la “Superclassifica Jon”, commentando alcuni comportamenti dei vip in quarantena, e, inoltre, questa settimana si collegherà con lo psicologo Luca Mazzucchelli che darà consigli per vivere al meglio questo periodo. Gianpaolo Gambi dedicherà, invece, i suoi spazi ai più piccoli: con “Indovina il libro”, cercherà di far indovinare a Bianca Guaccero i titoli di alcuni classici della letteratura per ragazzi, con la “Posta di Gambi” risponderà alle letterine ricevute dai bambini con le richieste più originali, e, infine, al termine della puntata, farà ballare tutti con la “Baby Dance”.

Tra i tutor presenti in studio nel corso della prima settimana ci saranno: l’hair staylist Stefano Bonomi, che suggerirà come prendersi cura dei propri capelli anche in casa, il personal trainer Maikol Fazio, con il fitness per esercitarsi in casa o all’aperto, e il giovane Chef Mattia Poggi, che proporrà ricette adatte a far divertire i più piccoli, perfette per essere preparate a quattro mani da genitori e figli.

Tanti i tutor e gli ospiti in collegamento da casa.

Lunedì 11 maggio Luisa Corna svelerà i suoi segreti in cucina, mentre le esperte di economia domestica Titti & Flavia daranno consigli su come igienizzare la casa. Il Dott. Marco Bartolucci, medico estetico, invece, insegnerà a preparare delle creme per prendersi cura del viso e delle mani in questo periodo.

Martedì 12 maggio si collegheranno con lo studio di Detto Fatto Francesca Rocco e Giovanni Masiero, che mostreranno come intrattengono la loro piccola Ginevra con dei giochi da fare in casa. E ancora, in collegamento l’onicotecnica Michela May, con consigli per la cura delle mani, e lo Chef Simone Finetti che preparerà una delle sue ricette.

Mercoledì 13 maggio ci saranno in collegamento Annalisa Minetti, che mostrerà esercizi di fitness da fare in casa, la nutrizionista Daniela Morandi, con i consigli per un’alimentazione corretta, e l’Estetista Cinica Cristina Fogazzi che, oltre a dare suggerimenti per combattere la cellulite, seguirà le istruzioni di Stefano Bonomi per chi, come lei, vuole spuntare a casa la frangetta.

Giovedì 14 maggio si collegheranno il pizzaiolo Gianfranco Iervolino, che mostrerà la ricetta di una delle sue pizze, e Davide De Marinis che parlerà del suo nuovo brano, Andrà tutto bene, scritto in quarantena a scopo benefico.

Venerdì 15 maggio in collegamento ci saranno Filippo Nardi per riprendere, con Bianca Guaccero, le lezioni di inglese/bitontino; Michela Coppa, che darà una ricetta per preparare una tisana; Silvia Lora Ronco, la maestra d’arte floreale meglio conosciuta come Silviadeifiori, che mostrerà come fare un centrotavola con frutta e verdura di stagione; infine, una delle protagoniste assolute della quarantena con i suoi dj-set virtuali, Jo Squillo, che racconterà come è nata questa sua idea.