Elisabetta Canalis sempre più sexy. Il video in versione parrucchiera: come farsi la messa in piega da sola

Elisabetta Canalis durante la quarantena non ha ceduto di un centimetro. Ha continuato ad allenarsi con grande dedizione e nella sua casa di Los Angeles (clicca qui), l'ex velina, ha trascorso il tempo in famiglia collezionando anche numerosi scatti sexy. E ogni tanto si è trasformata in parrucchiera. Con esiti interessanti considerando la messa in piega che è riuscita a farsi come dimostra il video pubblicato su Instagram. "Visto che i nostri amici parrucchieri resteranno chiusi ancora un po’, io ho approfittato di questo periodo per imparare a farmi la piega da sola magari può essere d’aiuto anche a voi" ha scritto. Alla buona riuscita ha partecipato, via Face Time, il suo hairstylist niky_epi.