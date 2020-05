Stasera in tv 7 maggio 2020, programmi e film: da Pelè a Vivi e lascia vivere ecco cosa vedere

Programmi e film di stasera 7 maggio 2020. C'è davvero l'imbarazzo della scelta per gli italiani davanti alla tv. Su Rai 1 ecco la terza puntata di "Vivi e lascia vivere" su Rai Uno, mentre su Retequattro arriva "Dritto e rovescio".

Grandi film in programmazione, tra questi "Il caso Collini" su Rai Tre, "Pelè" su Canale 5 e "Hunger Games" su Italia Uno.

Rai Uno 21.25 – Vivi e lascia vivere (Serie Tv)

Rai Due 21:20 – Una festa esagerata (Film commedia)

Rai Tre 21:20 – Il caso Collini (Film drammatico)

Rai Movie 21:10 – Love is all you need (Film sentimentale)

Rete 4 21:25 – Dritto e rovescio (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:20 – Pelè (Film biografico)

Italia Uno 21:20 – Hunger Games (Film di fantascienza)

La5 21:10 – Life happens (Film commedia)

La7 21:15 – Piazzapulita (Programma d'approfondimento)

TV8 21:00 – GoldenEye (Film d'azione)

Sky Cinema Uno 21:15 – The Amazing Spider-Man (Film d'azione)

Peter Parker vive da quando aveva 7 anni con zia May e zio Ben. Dieci anni dopo, però, inizia ad indagare sulla morte dei suoi genitori. Una valigetta di suo padre trovata in soffitta lo porterà alla Oscorp e a fare la conoscenza del dottor Curt Connors, amico e collega di suo padre.