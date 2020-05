Belen Rodriguez super sexy mentre canta. Il video della dedica bollente a Stefano De Martino

Emozionante e commovente video quello postato dalla splendida Belen Rodriguez su Instagram. La bella e sensuale argentina in versione cantante si è cimentata in "Algo Contigo" nella versione di Vicentico. Fan impazziti (quasi 500mila like). Belen è super sexy: vestito corto che fascia le sue forme in bella mostra, un look che non è passato inosservato. Come la delicatezza dell'interpretazione della struggente canzone d'amore che qualcuno ha interpretato come una dedica - piuttosto bollente - al suo Stefano De Martino. Le immagini, che sono subito diventate virali, hanno avuto un enorme eco mediatico considerata la notevole intonazione.

