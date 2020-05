Fiorello compie 60 anni, così 60 vip gli fanno gli auguri

Il video choc sul trasporto degli agnelli vivi per il Ramadan

Roma, 6 mag. (askanews) - Animal Equality ha diffuso un video esclusivo che mostra il trasporto via nave di agnelli dall'Unione Europea all'Arabia Saudita. Un viaggio che dura 10 giorni, a cui seguono 14 giorni di quarantena per il coronavirus. Sono animali che vengono trasportati in occasione del Ramadan, durante il quale si compierà la macellazione rituale halal e il Sacrificio dell'Agnello. Il ...