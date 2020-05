Pelè, stasera in tv 7 maggio il film sulla leggenda del calciatore brasiliano. Va in onda su Canale 5

Il film "Pelè" stasera in tv, giovedì 7 maggio, su Canale 5 (ore 21,20). La storia della miracolosa ascesa della leggenda del calcio mondiale, da quando appena diciassettenne segnò il gol che portò il Brasile a vincere la sua prima Coppa del Mondo nel 1958. Con alle spalle una vita di sacrifici e un'infanzia di povertà, Pelè ha usato il suo stile di gioco poco classico ma autentico e il suo spirito imbattibile per superare tutte le avversità, trovare la via della grandezza e ispirare un intero Paese cambiandolo per sempre. E diventare mito.

Guarda anche lo spettacolare video dell'Argentina anti Coronavirus.