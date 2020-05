Stasera in tv 7 maggio puntata a Roma di "Alessandro Borghese 4 Ristoranti": sfida tra home restaurant

Tappa a Roma per il format "Alessandro Borghese 4 Ristoranti". Dopo le puntate a Venezia e in Valle d'Aosta lo chef romano nato a San Francisco gioca in casa per il terzo episodio della sesta stagione del format culinario (stasera in tv ore 21,15 su Sky Uno).

Il tema sono gli home restaurant cittadini. Cosa sono? Case trasformate in piccoli ristoranti gestiti da persone con una forte passione per la cucina. A contendersi il titolo saranno Tiziana con A Casa di Fulvia (zona Talenti - Roma Nord), Michela con Michela & Paolo (Trastevere), Sandra con Sandra Cooking Class (zona Re di Roma) e, infine, Valentina con Ban-Sue (zona San Pietro). Le prossime puntate: Milano, Arezzo (clicca qui), Gargano, Carnia, Val Badia, Conero e Lunigiana.

Guarda anche le puntate a Venezia e in Valle d'Aosta.