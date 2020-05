Ghali è disco di platino con il singolo "Good Times". Ora è attesa per il nuovo brano "Cacao"

Ghali di platino. Il rapper infatti ha superato le 70.000 copie vendute con il singolo Good Times e vola in testa alle classifiche. Un momento d'oro quello del cantante milanese e protagonista per la sua città della campagna "Yes Milano- Un passo alla volta" di cui è voce ufficiale per raccontare la ripresa del capoluogo lombardo colpito dal Coronavirus. Tra pochi giorni è in uscita il nuovo brano, Cacao (clicca qui), che il cantante - esploso nel 2017 - ha già anticipato con un video spoiler. In più è in fase di ultimazione anche una versione deluxe dell’album Dna, da settimane ai vertici della hit parade.