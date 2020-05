Diletta Leotta, la prima passeggiata a Milano dopo la quarantena è hot. La foto su Instagram

Dopo un lungo isolamento, costantemente aggiornato sul proprio profilo Instagram, Diletta Leotta si è concessa una bella passeggiata in un prato fiorito a Milano. “Prima passeggiata dopo 58 giorni” scrive la bella conduttrice siciliana postando uno scatto che la ritrae tra mille colori. Diletta si è concessa due passi insieme al fidanzato Daniele Scardina, con cui ha trascorso la quarantena. Pochi giorni prima era stata pizzicata sul balcone in bikini. Durante la quarantena Diletta si è data alla cucina oltre a foto in pose sempre mozzafiato facendo emergere tutta la sua prorompente sensualità. E i fan continuano ad apprezzare: il suo Instagram vanta 6,4 milioni di followers.

