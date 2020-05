Stasera in tv 6 maggio c'è "La ricerca della felicità" di Gabriele Muccino con Will Smith

Stasera in tv 6 maggio 2020 va in onda "La ricerca della felicità" (Iris, ore 23.37). Il film, drammatico, è ispirato alla vita di Chris Gardner, un imprenditore milionario, che durante i primi anni Ottanta visse giorni di intensa povertà, con un figlio a carico e senza una casa dove poterlo crescere. Egli tra l'altro appare nella scena finale del film, in un cameo, mentre attraversa la strada in giacca e cravatta, incrociando lo sguardo con Will Smith (attore protagonista della pellicola, con lui anche Thandie Newton, Jaden Smith, Chandler Bolt, Domenic Bove). La regia è italiana: di Gabriele Muccino.

