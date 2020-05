Stasera in tv 6 maggio il film "Qualunquemente" con Antonio Albanese. In onda su Rai Movie

Stasera in tv 6 maggio, va in onda il film "Qualunquemente" (Rai Movie, ore 21,10), una delle commedie con maggior successo in Italia nell'ultimo decennio. La regia è di Giulio Manfredonia. Nel cast Antonio Albanese e Sergio Rubini.

La trama: Cetto La Qualunque (Albanese) fa ritorno in Italia dopo una lunga latitanza all'estero. Con lui rientrano anche una bella ragazza di colore ed un bambina di cui non riesce a ricordare il nome: la sua nuova famiglia. Al ritorno in patria Cetto ritrova il fidato braccio destro Pino e la famiglia di origine: la moglie Carmen e il figlio Melo. Ovviamente far convivere il tutto non sarà facile. I suoi vecchi amici lo informano che le sue proprietà sono minacciate da una inarrestabile ondata di legalità che sta invadendo la loro cittadina.

