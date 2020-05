Alba Parietti svela: "Ho avuto il Coronavirus. Scoperto con il test sierologico. Pronta a donare il plasma"

Alba Parietti ha avuto il Coronavirus. L'ammissione è arrivata dalla stessa showgirl a Carta Bianca, su Rai 1, e specificata meglio su Instagram. “Mi sono infettata i primi di marzo, nonostante mi proteggessi in tutti i modi. Ho intuito di avere la possibilità di essere stata infettata, perché avevo poca febbre, perdita di olfatto, gusto, tosse" ha scritto sui social. “Ho preso una Tachipirina, ho pianto, ho avuto paura. Mi sono messa per mia scelta in isolamento volontario in camera mia per 14 giorni. Senza uscire mai di casa". La conferma un mese e mezzo dopo grazie a un test sierologico "fatto a pagamento in una clinica a cui tutti potevano accedere pagando circa 50 euro" ha aggiunto specificando che successivamente ha fatto il test necessario per "poter donare il plasma e salvare vite umane”.

Visualizza questo post su Instagram Grazie a Bianca Un post condiviso da Alba Parietti Officialpage (@albaparietti) in data: 6 Mag 2020 alle ore 3:09 PDT