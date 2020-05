Povia: "Amo fare pulizie in casa, sono un gay mancato". Polemica a Vieni da Me. Balivo: "Cretinata". Video

Non è nuovo a gaffe Povia, il cantautore era ospite di Caterina Balivo a Vieni da Me, il programma in onda su Rai 1 nella puntata del 6 maggio e una sua dichiarazione ha scatenato la reazione della conduttrice. Povia, infatti, stava pulendo casa con spray e strofinaccio, rivelando di essere "fissato" con le faccende domestiche aggiungendo "Sì, lo so, sono un gay mancato". Per Povia dunque i lavori di casa sarebbero prerogativa degli omosessuali. Balivo in un primo momento non capisce, poi probabilmente aiutata da uno dei suoi autori ci va giù pesante: "Hai detto un'altra cretinata. Cretinata diciamo che è la parola più televisiva che si possa dire. Se fossi a casa ti direi tutt'altro".

