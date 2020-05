Mario Biondi papà per la nona volta. Il cantante siciliano lo ha annunciato alla radio

Mario Biondi da record. Il celebre cantante di origine siciliana, famosissimo in particolare all'estero, è diventato papà per la nona volta. Lo ha svelato durante un’intervista a Radio2 Social Club, show in onda tutti i giorni su Radio2. Classe 1971, il cantante - vero nome Mario Ranno - ha una famiglia molto numerosa. I primi sei figli (Marzio, Zoe, Marica, Chiara, Ray e Louis Mario) li ha avuti da Monica, donna lontana da suo ambiente. Poi la settima figlia (Mia) è frutto della love story con Giorgia Albarello, ex Miss Italia nel 2007. Quindi è arrivato Mil, frutto dell’amore per la nuova compagna di cui Biondi non ha mai svelato l’identità, e infine Matilde, l'ultima arrivata.

Guarda anche: Il video di Zucchero che canta Venezia.