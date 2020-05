Adele irriconoscibile: la cantante è dimagrita 30 chili con la dieta Sirt. La foto su Instagram

Adele torna a far parlare di se. E lo fa con una foto pubblicata sul proprio profilo Instagram - dove ha 33 milioni di followers - in cui si vede in perfetta forma fisica. La cantante londinese è dimagrita di 30 chili ed è quasi irriconoscibile. La foto ha fatto logicamente il giro del pianeta come a suo tempo la splendida canzone “Turning Tables”.

Dopo la fine del matrimonio con Simon Konecki, la cantante si è concentrata sulla carriera dando il via alla lavorazione del nuovo disco di inediti, la cui uscita dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. E ora la foto, che mostra il repentino cambiamento fisico grazie alla dieta Sirt, in cui la cantate è ritratta in un momento di gioia durante i festeggiamenti per il suo trentaduesimo compleanno. I fan sono impazziti.

Guarda anche: Il video di Zucchero a Venezia.