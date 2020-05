"Una vita" su Canale 5: anticipazioni della soap di Canale 5 dal 10 al 15 maggio. Telmo e la scoperta su Mateo

E' una soap appassionante che dà appuntamento ai suoi fan alle ore 14.10 su Canale5. Una vita tiene col fiato sospeso e possiamo anticipare ciò che succederà negli episodi in onda da domenica 10 maggio a venerdì 15 maggio. Telmo scoprirà il segreto di Lucia. Mateo non è figlio di Eduardo ma dell'ex sacerdote. La rivelazione potrebbe segnare un nuovo capitolo nella storia d'amore di Telmo e Lucia. I dettagli secondo le anticipazioni di Fanpage.it .

Domenica 10 maggio

Felipe è ormai fuori controllo. In pubblico, si scaglia contro Ramon, lo aggredisce e lo umilia davanti a tutti gli abitanti del villaggio. Felipe e Ramon non sono gli unici a essere protagonisti di attriti. Anche Lolita ha una violenta discussione con Susana.

Lunedì 11 maggio

Samuel si è ormai rifatto una vita. O almeno questo è ciò che lascia trasparire. Il giovane decide di invitare i vicini a casa sua per chiedere loro di smetterla di avere pregiudizi sulla sua compagna Genoveva. Chiede rispetto e racconta la loro fiabesca storia d'amore.

Martedì 12 maggio

Lucia non può negare di essere ancora innamorata di Telmo. Tuttavia, la donna soffre tantissimo perché sa che tra loro non c'è futuro. Dunque, non può fare altro che rinunciare a lui e allontanarlo. Telmo non sa quali siano i reali sentimenti di Lucia, nota solo che la donna continua ad allontanarlo e a trattarlo con distacco.

Mercoledì 13 maggio

Il rapporto tra Samuel e Genoveva comincia presto a scricchiolare. Un gesto fatto dalla sua compagna, farà andare Samuel su tutte le furie. Genoveva, infatti, ha deciso di dare a Marlene i soldi che ha ricavato vendendo il vaso. Samuel è arrabbiato, avrebbe dovuto consultarlo prima di fare di testa sua.

Giovedì 14 maggio

Telmo inizia a capire che Lucia nasconde un segreto. Un giorno, l'ex sacerdote si imbatte in Mateo e gli chiede quanti anni abbia. Inizia a intuire che il bambino è suo figlio. Il dubbio lo tormenta, così si reca da Ursula e le assicura che non se ne andrà fino a quando non avrà ricevuto una risposta.

Venerdì 15 maggio

Emilio sorprende Cinta mentre parla con un uomo. Così, le chiede chi sia quella persona. La ragazza lo implora di mantenere il segreto. Intanto, Genoveva è alle prese con un altro mistero. Riceve una lettera misteriosa.