Beautiful su Canale 5, anticipazioni puntate dall'11 al 16 maggio: il bacio di Thomas e la reazione di Hope

Ogni giorno alle ore 13.40 su Canale5 va in onda la soap Beautiful. Possiamo anticipare ciò che succederà nelle puntate in onda da lunedì 11 maggio a sabato 16 maggio 2020. Thomas prenderà coraggio e farà il primo passo con Hope. La sorprenderà con un bacio, le dichiarerà il suo amore e le proporrà di creare una famiglia insieme. La reazione iniziale non sarà quella desiderata. Vediamo i dettagli secondo le rivelazioni di Fanpage.it .

Lunedì 11 maggio

Hope considera Flo della famiglia. Quindi, insiste perché la giovane possa avere la possibilità di lavorare insieme a lei. Xander inizia a nutrire dei dubbi su Zoe. Nota che la giovane ha un atteggiamento strano e che sembra turbata. Tuttavia, non immagina il segreto che Zoe nasconde, ma ritiene che sia di malumore per via di suo padre.

Martedì 12 maggio

Ridge, Brooke, Hope e Shauna insistono perché Flo accetti di lavorare alla Forrester. La giovane è perplessa. Sa di non meritare tanta generosità, dato che si è resa complice di un raggiro che sta distruggendo la vita di Hope. Tuttavia, seppure con qualche perplessità, alla fine decide di accettare l'incarico.

Mercoledì 13 maggio

Thomas è ormai innamorato di Hope, così decide di prendere il coraggio a due mani e di fare il primo passo. La sorprende e la bacia. Hope, tuttavia, non ricambia. Intanto, Wyatt è molto preoccupato. Dopo aver sorpreso Sally e Thomas intenti a confidarsi, si reca dalla sua fidanzata e le chiede spiegazioni.

Giovedì 14 maggio

Thomas, nonostante sia stato respinto, non ha intenzione di arrendersi. Dichiara il suo amore a Hope e si dice pronto a creare una famiglia con lei. Hope all'inizio ribadisce di non poter ricambiare il suo amore, poi però appare sinceramente colpita dallo slancio di Thomas. Con lui potrebbe costruire la famiglia che sperava di avere con Liam.

Venerdì 15 maggio

Brooke è perplessa. Non accetta che Thomas abbia un interesse per la figlia. Ritiene che Hope debba tornare con Liam. Ridge non è affatto d'accordo con lei. Al contrario pensa che Thomas e Hope siano una coppia perfetta, mentre Liam dovrebbe stare accanto a Steffy.

Sabato 16 maggio

Sally ha una brutta discussione con Wyatt. Quest'ultimo trova strano il suo attaccamento a Thomas. La Spectra, delusa, decide di prendersi una pausa di riflessione. Hope si confida con Flo e le fa sapere che Thomas sembra intenzionato a creare una famiglia con lei.