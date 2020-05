Chi è Alberto Angela, da paleontologo e divulgatore scientifico a conduttore di successo in tv

I suoi programmi di divulgazione riscuotono un costante successo, piace a tutti gli italiani. Si chiama Alberto Angela ed è paleontologo, divulgatore scientifico, conduttore televisivo, giornalista e scrittore italiano (il suo video emozionante).

Nato a Parigi l'8 aprile 1962, il padre è Piero Angela icona della divulgazione scientifica. Proprio al papà deve il merito della sua passione per viaggi, scienza, cultura, perché lo ha spesso accompagnato sin da bambino. Dopo essersi diplomato in Francia, si iscrisse al corso di Scienze Naturali all'università La Sapienza di Roma, laureandosi infine con 110 e lode e un premio per la tesi, poi pubblicata. Parla italiano, inglese, francese e swahili.

Continuò gli studi frequentando diversi corsi di specializzazione in università degli Stati Uniti d'America (Harvard, Columbia University, Ucla), approfondendo la paleontologia e la paleoantropologia È sposato con Monica e ha tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004).

Per oltre dieci anni svolse attività di scavo e di ricerca sul campo in Africa, Oman, Etiopia (dove fu vittima di una imboscata con sparatoria da parte di una tribù locale uscendone però illeso) e Mongolia. In televisione ha iniziato con Albatros in Svizzera per poi poi essere autore, e alcune volte conduttore, di programmi in Italia come Il pianeta dei dinosauri, Superquark, Viaggio nel cosmo, Passaggio a Nord ovest, Ulisse - Il piacere della scoperta, Meraviglie - La penisola dei tesori. Giornalisticamente ha collaborato con diversi quotidiani e vanta 22 pubblicazioni tra cui "Gli occhi della Gioconda. Il genio di Leonardo raccontato da Monna Lisa".

Attualmente fa parte del gruppo di lavoro impegnato nella realizzazione del futuro Museo della Scienza della città di Roma, mentre il prestigioso Museo di Storia Naturale di New York gli ha richiesto di prestare la propria voce per la versione italiana di un filmato realizzato con sofisticate tecnologie di realtà virtuale e dedicato all'esplorazione dell'Universo.