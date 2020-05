Ascolti tv martedì 5 maggio: I Pooh vincono la gara su Rai1, lo spettacolo supera i 3 milioni di spettatori

"Pooh – Amici per sempre" vince la gara degli ascolti di martedì 5 maggio 2020. Su Rai1, lo spettacolo fa 3.598.000 spettatori per il 14.7% di share. Il secondo programma più visto è "Padre Pio", il film tv dedicato al Santo con Sergio Castellitto con 2.342.000 spettatori netti pari all'11.2% di share. "Le Iene", il programma in onda su Italia1, è stato visto da 2.267.000 spettatori netti per l'11.6% di share.

"DiMartedì" con Giovanni Floris segna per La7 il 7.1% di share. Gli spettatori netti sono 1.737.000. "Carta Bianca" 1.389.000 spettatori pari ad uno share del 5.8%. Il film dei Ditelo Voi "Gomorroide", con Francesco De Fraia, Lello Ferrante e Mimmo Manfredi in onda su Rai2, 1.222.000 spettatori per il 4.6% di share. "Fuori dal Coro" su Rete4, è stato visto da 1.141.000 spettatori netti per il 5.6% di share.