Stasera in tv 6 maggio nuova puntata di "Chi l'ha visto?". Focus sul caso Emanuela Orlandi

Appuntamento stasera in tv, mercoledì 6 maggio 2020, con "Chi l'ha visto?" in onda alle 21,25 su Rai 3. Conduce Federica Sciarelli. Nella storica trasmissione, va in onda dal 1989, è arrivata all'edizione numero 32 (1.250 puntate) ed è dedicata alla ricerca di persone scomparse e ai misteri ancora insoluti, con ricostruzioni filmate e la possibilità di telefonare in diretta.

Oltre alle inchieste sull'emergenza Coronavirus ci sarà un approfondimento sul caso della misteriosa scomparsa di Emanuela Orlandi. In studio ci sarà il fratello di Emanuela Orlandi, Pietro, per esprimere tutta la delusione dei familiari dopo l’ennesima archiviazione del caso.

