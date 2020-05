Stasera in tv 5 maggio 2020, DiMartedì su La7: virologa Capua, Letta e Speranza fra gli ospiti

Ecco Alién il cortometraggio musicale di Francesca Monte

Milano, 5 mag. (askanews) - Una nuova visione della realtà, un nuovo punto di vista di un mondo dato un po' troppo "per scontato" che ha perso le proprie radici. In un momento in cui il pianeta fronteggia la pandemia di Covid-19, uno dei più problemi più gravi della sua storia recente, esce Alién, il nuovo progetto multimediale della ex star di X-Factor 2014, Francesca Monte, per Rotbaum records, ...