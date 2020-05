Amici Speciali, c'è la data di partenza del talent di Maria De Filippi. Il cast della trasmissione di Canale 5

C'è la data del nuovo talent di Maria De Filippi. “Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia”, in onda per 4 puntate in prima serata su Canale 5, vedrà 12 concorrenti, tra cantanti e ballerini, che hanno fatto la storia dello show e partirà il 22 maggio salvo sorprese.

“Amici Speciali – con TIM insieme per l’Italia” sarà una maratona benefica. Il cast è formato da dodici artisti, 7 cantanti e 5 ballerini. I primi vedranno in gara Giordana Angi, concorrente dell'edizione 2019 e recente nome del Festival di Sanremo, Irama che ha trionfato nell'edizione 2018 del talent, The Kolors (Amici 2015). Quindi Random, Michele Bravi, Alberto Urso, che ha vinto nel 2019 e Gaia Gozzi ultima trionfatrice.

I ballerini sono Alessio Gaudino (proveniente da Amici 2015), Umberto Gaudino (concorrente di Amici 2019), Andreas Muller (vincitore di Amici 2017), Javier Rojas (vincitore del circuito danza di Amici 2020), Gabriele Esposito ballerino (vincitore del circuito danza di Amici 2015).

La giuria è formata da quattro personaggi, due uomini e due donne, non ancora tutti confermati. L'unico nome certo al momento è quello di Vanessa Incontrada. Per quanto riguarda i professori, sappiamo che ci sarà Alessandra Celentano, mentre sarà assente Veronica Peparini. La scelta del direttore artistico è caduta ancora su Giuliano Peparini.