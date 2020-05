Il segreto su canale 5, le anticipazioni della soap da lunedì 11 maggio a sabato 16 maggio: l'ordine di Isabel

Il segreto è una delle soap più amate della televisione. La fiction spagnola va in onda su Canale 5 alle ore 16.10. Episodi che gli appassionati potranno seguire tutta questa settimana ma possiamo svelare anche che cosa succederà nella prossima.

Ecco le anticipazioni di ciò che succederà negli episodi in onda da lunedì 11 maggio a sabato 16 maggio, svelati da Fanpage. Francisca sarà sempre più triste all'idea che Raimundo non la stia cercando. Isabel ordinerà a Inigo di uccidere Matias.

Lunedì 11 maggio

Isabel riesce a intervenire poco prima che i suoi figli trovino Francisca. Li blocca e vieta loro di entrare nella stanza dove la Montenegro si rifugia. Marta fa da tramite tra Rosa e Adolfo, ma l'uomo le confida di non ritenersi impegnato con lei. Francisca non riesce a credere che Raimundo non sia andato a cercarla a Puente Viejo. Il matrimonio tra Matias e Marcela è sempre più in crisi e il giovane si confida con Alicia, poi aggredisce Tomas.

Martedì 12 maggio

Marcela interviene e riesce a dividere Matias e Tomas. Francisca inizia a chiedersi se Raimundo l'abbia dimenticata. Cerca conforto nei tanti ricordi condivisi con lui. Dolores è sempre più tormentata dalla concorrenza. Mauricio chiede a Tomas e Adolfo di procedere con i lavoro necessari per mettere in sicurezza le miniere. Isabel, esasperata dagli scioperi, chiede a Inigo di uccidere Matias.

Mercoledì 13 maggio

Inigo non se la sente di uccidere Matias, ma Isabel lo convince che il giovane potrebbe fare del male a Tomas. Mentre Mauricio è sempre più preoccupato all'idea che i minatori possano fare un altro sciopero, Ignacio ribadisce che la situazione rientrerebbe subito se solo Isabel rispettasse le norme di sicurezza. Marta inizia a frequentare Adolfo. Isabel chiede sempre più soldi a Francisca.

Giovedì 14 maggio

Adolfo ottiene l'approvazione di Isabel ad alcune modifiche da apportare per rendere più sicure le miniere. Alicia riesce a sedurre Matias. Intanto, Tomas va a trovare Marcela. Inigo ha deciso di obbedire agli ordini di Isabel, perciò si procura una tanica di benzina. Isabel trova le lettere che si sono scambiati Rosa e Adolfo.

Venerdì 15 maggio

Isabel, anziché andare su tutte le furie, approva la relazione tra Adolfo e Rosa. Inigo decide di non dare alle fiamme la locanda di Marcela e Matias. Quando spiega la sua motivazione a Isabel, la donna è d'accordo. Dolores può tirare un sospiro di sollievo. Il suo concorrente ha deciso di non aprire un emporio a Puente Viejo.

Sabato 16 maggio

Raimundo torna a Puente Viejo e la cosa preoccupa Isabel. Matias è ormai legato segretamente ad Alicia e chiede a Marcela di non parlare della loro crisi a Raimundo. Dolores viene a sapere della relazione tra Alicia e Matias e ovviamente, si reca subito da Marcela per dirglielo. Quest'ultima, tuttavia, non le crede.