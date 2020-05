Cartabianca su Rai3 stasera 5 maggio 2020: Salvini, Della Valle e Galli fra gli ospiti. Le anticipazioni

Fisco, Agenzia Entrate: 730 precompilato disponibile da oggi

Roma, 5 mag. (askanews) - Anche se si sono allungati i tempi di consegna, è tempo di dichiarazione dei redditi per milioni di italiani. Da oggi è disponibile il 730 precompilato ed è possibile consultare l'elenco di tutte le informazioni inserite dal Fisco, ma per effetto del lockdown, quest'anno la scadenza per l'invio del 730 è rinviata al 30 settembre. A partire dal 14 maggio, si potrà ...