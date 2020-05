Samanta Togni a Vieni da me col marito si confessa. "Nuovi figli?", la ballerina umbra risponde

Samanta Togni ospite di Caterina Balivo in collegamento (insieme al marito) a Vieni da Me su Rai 1. La ballerina umbra (è di Narni in provincia di Terni), fresca sposa con Mario Russo, ha lasciato Ballando con le stelle condotto da Milly Carlucci, programma del quale era una pietra miliare. Programma che non è partito per l'emergenza Coronavirus.

Per approfondire leggi anche: Samanta Togni compleanno strano

“Milly era molto dispiaciuta. Mi ha detto che capiva la mia scelta e la mia volontà di crescita e che comprendeva la mia voglia di cimentarmi con qualcosa di nuovo”, ha detto nei giorni scorsi. Secondo Samanta Togni la sua scelta sarebbe solo legata alla voglia di qualcosa di nuovo visto che il legame con Milly Carlucci è sempre dei migliori. Samanta e il marito hanno sfogliato l'album di famigli anella trasmissione Rai del 5 maggio. La ballerina ha raccontato il loro viaggio di nozze: “Siamo andati in Lapponia, era un sogno che avevo sin da piccolina. Abbiamo visto l’aurora boreale 3 notti su 6, è stato meraviglioso”. In seguito è stato mandato un video contenente le immagini di questa loro trasferta nella porzione settentrionale del Vecchio Continente. Un nuovo figlio in arrivo? “No, direi proprio di no”.