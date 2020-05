Benji & Fede in libreria, con "Naked" raccontano il successo, la depressione e la scelta di separarsi

Benjamin Mascolo e Federico Rossi, in arte Benji & Fede, da oggi 5 maggio 2020, sono in libreria con Naked (Mondadori, 16.90 euro). Il duo, dopo il loro esordio discografico del 2015, ha vissuto cinque anni sempre sulla cresta dell'onda e hanno deciso di interrompere il loro sodalizio artistico nelle settimane scorse. Il libro e il concerto di Verona, che si sarebbe dovuto tenere il 3 maggio scorso ma verrà recuperato in estate, sono i loro ultimi due capitolo da duo. Ora Benji & Fede hanno deciso di guardare avanti, ma prima arriva il libro come un momento di introspezione. "Il successo non è solo rose e fiori, ora vi raccontiamo tutto" spiegano alla vigilia dell'uscita del libro in cui raccontano i lati più nascosti della loro avventura compresa la depressione di Federico, i problemi con l'alcol e due lutti in famiglia. E poi i litigi, i rapporti con le fidanzate (Benjamin con Bella Thorne, Fede con Paola Di Benedetto). Su Instagram hanno scritto: "Non puoi però vivere perennemente a duecento all’ora, restando la stessa persona. Abbiamo bisogno di ritrovarci, per riavere quella magia”.

