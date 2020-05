Pooh Amici per sempre stasera 5 maggio su Rai 1, scaletta e ospiti. Il ritorno speciale di Riccardo Fogli

Un appuntamento per i fan, anzi per tutti. Così sulla rete ammiraglia della Rai stasera martedì 5 maggio 2020 in prima serata, ecco la replica Pooh Amici Per Sempre, lo speciale condotto da Carlo Conti e trasmesso nel 2016 in occasione del cinquantesimo anniversario della carriera del gruppo storico della musica italiana. Una trasmissione (oggi Rai 1 ore 21.25) nella quale c'è tutta la carriera di Roby Facchinetti, Red Canzian, Dodi Battaglia, Stefano D’Orazio con il ritorno speciale di Riccardo Fogli.

Tra gli ospiti Patty Pravo (Riccardo Fogli lasciò il gruppo per lei), Emma Marrone, Modà e Rocco Hunt. Un appuntamento che prevede il loro concerto allo stadio San Siro di Milano.

La scaletta (seguiamo il concerto così)

Amici Per Sempre (sigla)

Pensiero

Piccola Ketty

Tanta Voglia Di Lei (con Modà)

E Non C’è Mai Una Fine – Modà

Non Siamo In Pericolo

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (con Patty Pravo)

Nascerò Con Te

Canterò Per Te

Pronto Buongiorno è La Sveglia

Dammi Solo Un Minuto (con Rocco Hunt)

La Donna Del Mio Amico

L’Altra Donna

Dimmi Di Sì

Cercando Di Te

Pierre

Storie Di Tutti i Giorni

Uomini Soli (con Emma Marrone)

Io Di Te Non Ho Paura – Emma Marrone

Figli

Stare Senza Di Te

50 Primavere

In Silenzio

In Diretta Nel Vento

Notte A Sorpresa

Anteprima Video Ancora Una Canzone

Chi fermerà la musica

Noi Due Nel Mondo e Nell’Anima (bis)