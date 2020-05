Stasera in tv (5 maggio). Su Rai Movie c'è Suburbicon. Regia di George Clooney

Il intitola Suburbicon il film in programmazione stasera in tv (5 maggio) su Rai Movie. Si tratta di un thriller del 2017. La regia è di George Clooney. Nel cast Matt Damon, Julianne Moore, Oscar Isaac. La trama: un uomo vive a Suburbicon con il figlio e la moglie Rose. La donna è rimasta paralizzata dopo un incidente e la gemella è sempre in famiglia per aiutare. Una coppia di colore si trasferisce nella villetta accanto e la tranquilla cittadina entra in crisi e cerca di cacciare "i negri" con ogni tipo di mezzo. Intanto qualcuno entra nell'abitazione e uccide Rose.