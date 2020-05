"La legge del mercato" in un film stasera martedì 5 maggio in tv su Rai5: la trama

Stasera in tv in prima serata, martedì 5 maggio 2020, un'opera d'autore sulla depressione post 2008, premiata a Cannes nel 2015 per la miglior interpretazione maschile.

Parliamo del film “La legge del mercato” in onda alle 21.15 su Rai5 (canale 23), senza interruzioni pubblicitarie e disponibile anche in lingua originale. Thierry Taugourdeau ha cinquant'anni ed è disoccupato. Dopo venti mesi senza lavoro trova posto come guardia di sicurezza in supermercato.

La sua vita sembra prendere una piega migliore, fin quando si trova di fronte a un importante dilemma morale perché gli viene chiesto di spiare i suoi colleghi. Premio per la miglior interpretazione maschile a Vincent Lindon al 68mo Festival di Cannes. Il film ha ottenuto la menzione speciale della giuria ecumenica. Regia di Stéphane Brizé. Con Vincent Lindon, Karine de Mirbeck, Matthieu Schaller, Yves Ory, Xavier Mathieu.