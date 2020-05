Stasera in tv martedì 5 maggio 2020 programmi e film: Pooh, Le Iene e Padre Pio. Ecco cosa vedere

Programmi e film di stasera in tv, martedì 5 maggio 2020. Su Rai 1 è atteso "Pooh amici per sempre" e su Italia Uno ecco "Le Iene Show".

Il film biografico "Padre Pio" su Canale 5 è una delle proposte della serata per gli italiani davanti alla tv e poi la commedia "Gomorroide" su Rai Due. Ma i palinsesti sono ricchi di offerte. Ecco una miniguida.

Rai Uno 21.25 – Pooh amici per sempre (Programma musicale)

Rai Due 21:20 – Gomorroide (Film commedia)

Rai Tre 21:20 -#cartabianca (Programma d'approfondimento)

Rai Movie 21:10 – Suburbicon. Dove tutto è come sembra (Film thriller)

Rete 4 21:25 – Fuori dal coro (Programma d'approfondimento)

Canale 5 21:21 – Padre Pio (Film biografico)

Italia Uno 21:26 – Le Iene Show (Programma d'intrattenimento)

La5 21:10 – Before we go (Film commedia)

La7 21:15 – DiMartedì (Programma d'approfondimento)

TV8 21:25 – Innocenti bugie (Film commedia)

Sky Cinema Uno 21:15 – Robocop (Film di fantascienza)

Nel remake del famoso film degli anni Ottanta, l'ambientazione si sposta nel 2028. Protagonisti della storia sono i robot prodotti dalla multinazionale OmniCorp, messi a disposizione anche per aiutare il corpo di polizia. Non tutti, però, guardano di buon occhio questi esseri non esattamente umani.