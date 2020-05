Stasera in tv, 5 maggio 2020: su Rai 4 il film "Attacco al potere" con Morgan Freeman

CALCIO

Allenamenti individuali, il video di come si è organizzato il Sassuolo in Serie A. In tre in campo

Il calcio e la Serie A provano a tornare alla normalità. Tra i primi club a far allenare alcuni giocatori in forma individuale c'è stato il Sassuolo. Djuricic, Rogerio e Magnani sono arrivati già cambiati per poi tornare a casa per farsi la doccia, così come previsto dalle linee guida, e si sono divisi i tre campi in erba naturale presenti nel centro sportivo. Al Mapei Football Center erano ...