Stasera in tv 4 maggio, Il giurato su La7 in prima serata: la trama del thriller

Stasera in tv in prima serata, lunedì 4 maggio 2020, “Il giurato” su La7.

Prendere parte come giurato al processo contro il mafioso Boffano si rivela un'arma a doppio taglio per Annie Laird, scultrice e madre single. C'e' infatti chi trama nell'ombra e vuole servirsi di lei per influenzare la giuria. "Il Maestro" e' un collaboratore della mafia, un uomo spietato capace di uccidere a sangue freddo amici, bambini, donne con cui ha appena fatto l'amore. Annie viene soggiogata da quest'uomo di cui non conosce l'identita', cosi' intellettuale e seducente. La scoperta di chi sia veramente e' per Annie un colpo atroce, che avra' conseguenze imprevedibili. Tratto dal best seller di George Dawes Green.