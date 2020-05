Stasera in tv 4 maggio 2020: "Qualcosa di inaspettato" su Rai Premium per "Un amore di lunedì"

Oggi, lunedì 4 maggio alle 21.20, andrà in onda su Rai Premium - canale 25 del digitale terrestre - il primo dei sette film in programmazione del ciclo "Un amore di lunedì".

“Qualcosa di inaspettato” è il titolo della pellicola che ha come protagonista Jason Lee, noto per la sua interpretazione di Earl J. Hickey, il trentenne fannullone dalla vita disordinata della serie televisiva “My Name is Earl”.

Quando due rari esemplari di cigno scelgono per nidificare la fattoria Peterson, il vedovo Jack e i suoi tre figli devono iniziare a far fronte alla situazione e ai problemi che comporta. Da lì a poco infatti saranno costretti anche a fare i conti con l'ornitologa Ginny Newsom, arrivata per "salvare" i maestosi volatili. Tra Jack e la donna è antipatia a prima vista ma pian piano l'ostilità iniziale si trasformerà in qualcosa di diversoNei panni di Ginny Newsom l’attrice americana Minka Kelly famosa per aver interpretato un ruolo principale nella fortunata serie televisiva “Friday NIght Lights”. Diretto da Jeff Bleckner nel cast anche Maggie Elizabeth Jones, Jaren Lewison, Connor Paton e Jarod Joseph.

L’amore ci aspetta dietro ogni angolo, basta un incontro per accendere l’emozione. Rai Premium (canale 25 del digitale terrestre) ogni lunedì in prima serata scalda il cuore dei telespettatori con una serie di tv movie romantici di recente produzione nel ciclo “Un amore di lunedì”.

Tra i volti noti protagonisti dei film proposti dal ciclo Meghan Markle, attuale Duchessa del Sussex e moglie del principe Harry d’Inghilterra, Vladimir Burlakov di “Iron Sky: The Coming Race” e Andie MacDowell di “Quattro matrimoni e un funerale”. La colonna sonora di “Un’ultima occasione d’amore”, terzo film in programmazione, è interpretata da Nat King Cole.