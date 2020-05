Caterina Balivo si commuove per il ritorno con Vieni da me su Rai1: "Impariamo a regalare sorrisi" Video

Torna e si commuove Caterina Balivo. Oggi, lunedì 4 maggio 2020 nel primo giorno di Rai 1, è ripartito il programma e la conduttrice in apertura racconta ogni istante della ripartenza.

“Questa mattina dopo quasi due mesi ho ripreso la mia macchina, ho attraversato Roma e sono arrivata qui. Una Roma ancora impaurita, semivuota, ma bella, bellissima. Vi dico la verità: ho riflettuto - parole di Caterina - sulle tante cose che ho imparato in questo periodo. Ho imparato a guardare in faccia la sofferenza senza mai voltarmi, ho imparato a fotografare i tramonti con i miei bambini e poi a riguardare le foto e scoprire che erano tutti uguali. Ho imparato a non inseguire il tempo. Noi corriamo, corriamo. Vogliamo incastrare tutto al posto giusto, ma poi, per noi è il posto giusto”.

La conduttrice aggiunge: “C’è una cosa che io oggi, con voi, vorrei imparare a fare: nei momenti difficili come questi, regalare un sorriso, raccontare una storia e, perché no, anche divertirci assieme, è una delle parti più nobile del nostro lavoro ed è per questo che sarò per sempre grata al direttore Stefano Coletta che me l’ha fatto capire”.