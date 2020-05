Ascolti tv 3 maggio, L'Allieva vince la gara della domenica. Bene Che tempo che fa

Anche in replica, come già successo domenica scorsa, a vincere la gara degli ascolti è su Rai 1 la fiction con Alessandra Mastronardi L’Allieva 2.

Domenica 3 maggio ha registrato 3.976.000 spettatori pari al 14,3% di share. Live – Non è la D’Urso su Canale 5 2.389.000 spettatori per 12,2% di share. Che Tempo Che Fa su Rai2, 2.616.000 spettatori (9,1%). Su La7 Non è L’Arena di Massimo Giletti ha totalizzato 1.756.000 spettatori con il 6%, dalle 20.35 alle 21.55, e 1.699.000 spettatori con l’8,8% dalle 21.59 all’1.07.

Su Italia1 Vi presento i nostri 1.744.000 spettatori (6,2% di share) e su Rai3 la nuova stagione di Un giorno in pretura si è attestato su 1.303.000 spettatori pari ad uno share del 4,7%. Rete4: il film con Rutger Hauer e Michelle Pfeiffer Ladyhawke ha registrato 1.042.000 spettatori (4,1% di share).