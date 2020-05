Che tempo che fa, Vincenzo De Luca dà del "fratacchione" a Fabio Fazio in diretta tv. Il video imperdibile

Quando si scatena è incontenibile. Ed è stato senza dubbio uno degli uomini più comunicativi, anche in termini di show, del lockdown. Parliamo di Vincenzo De Luca che domenica 3 maggio a Che tempo che fa su Rai 2, ha riservato un altro divertente siparietto. Il governatore della Campania era in collegamento con Fabio Fazio insieme alla presidente della Calabria, Jole Santelli. Il tema della trasmissione scivola sul decreto e l'ambiguità tra "congiunti" ed "affetti stabili". "Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto che anche lei, nonostante la sua immagine da fratacchione, abbia molti affetti stabili in giro per l'Italia", ha concluso. Segue la replica di Fazio. Da rivedere, imperdibile.

