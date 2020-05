Stasera in tv 4 maggio: a "Report" la provincia che non c'è e le storie al tempo del Covid19

Torna "Report", va in onda lunedì 4 maggio alle 21.20 su Rai3. È impossibile - si dice in una nota della Rai a presentazione della trasmissione - ricostruire il numero esatto delle province italiane. Sono state abolite nel 2014, ma nel 2016 il referendum costituzionale le ha confermate. Nelle regioni a statuto speciale Sicilia, Friuli Venezia Giulia e Sardegna, intanto, è il caos.

Ne parla il reportage di Bernardo Iovene a “Report”.In Sicilia ci sono i Liberi Consorzi Comunali commissariati dal 2012. In Friuli Venezia Giulia, abolite le province, furono istituite 18 Unioni Territoriali Intercomunali, poi abolite dalla giunta leghista per istituire gli EDR, Enti di decentramento regionale. In Sardegna le province erano quattro, poi diventarono otto, un referendum le ha ridotte di nuovo a quattro, ma attualmente sono cinque, più un’area omogenea. La confusione regna anche nelle regioni ordinarie dove per dieci anni sono state sottratte risorse mettendo in ginocchio un ente che ha abbandonato a sé stesse 130 mila chilometri di strade e la manutenzione di 7000 scuole. Il viaggio di Bernardo Iovene in tutte le regioni e province, che ha ripercorso il dossier “Province terra di nessuno”, elaborato da Openpolis in collaborazione con Report, raccoglie la denuncia di sindaci e degli amministratori che unanimemente invocano il ritorno alla vecchia provincia con le elezioni dirette degli organi politici. Cosa risponde il governo?

Tra gli altri servizi: Emergenza bombole di ossigeno di Emanuele Bellano (collaborazione di Greta Orsi). I soliti ignoti 2 di Manuele Bonaccorsi (collaborazione di Giusi Arena).

Epidemie, come procede la ricerca? di Anne Poiret e Raphaël Hitier

Và dove ti porta il gps di Lucina Paternesi