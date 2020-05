Muore l'attore nordirlandese BJ Hogg, Ser Addam Marbrand in Game of Thrones – Il trono di spade

Lutto nel mondo del cinema. L'attore nordirlandese BJ Hogg è morto a 65 anni. Lo riferisce il quotidiano britannico The Independent.

Hogg era noto per avere recitato nella serie 'Game of Thrones' (Il trono di spade), nel ruolo di ser Addam Marbrand, uno dei principali cavalieri al servizio di Tywin Lannister (Charles Dance) e vecchio amico di suo figlio, Jaime (Nikolaj Coster Waldau). Hogg era conosciuto anche per aver interpretato Big Mervyn nella serie Bbc 'Give My Head Peace' per oltre 20 anni.

Il decesso è avvenuto a Lisburn, città dell'Irlanda del Nord dove era nato, proprio nel giorno del suo 65esimo compleanno e pare che le cause della morte siano per malattia ma non collegate al Coronavirus.